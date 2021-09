Coronavirus, 4.578 contagiati e 51 morti in 24 ore. Il tasso di positività è in calo: 1,3% (-0,3%)

Il bollettino del 18 settembre

Scendono i decessi legati al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Il dato riportato dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile è di 51 vittime nell’ultima giornata: un numero in calo rispetto ai 66 decessi del monitoraggio di ieri, 17 settembre. Il totale dei morti per Covid da inizio emergenza arriva così a quota 130.284. Sul fronte dei nuovi positivi la curva registra un aumento: 4.578 contro i 4.552 casi di ieri, 5.117 di due giorni fa. Il numero degli attualmente positivi si attesta oggi, 17 settembre, a 113.040 persone, in calo rispetto alle 114.271 del bollettino precedente.

La situazione negli ospedali

Per quanto riguarda la pressione sanitaria dovuta ai ricoveri la curva dei nuovi ingressi in terapia intensiva oggi appare in lieve calo: sono 31 le persone entrate in area critica nelle ultime 24 ore (ieri +34). Il totale degli ospedalizzati sempre in intensiva è pari a 519, in calo rispetto ai +525 di ieri, +531 di due giorni fa. Anche sul fronte dei reparti ordinari la curva registra una diminuzione: 3.958 ricoverati contro i 3.989. Il numero di persone attualmente in isolamento domiciliare sono 108.563 (ieri 109.757).

Tamponi e tasso di positività

Il dato dei nuovi positivi si attesta a fronte di 355.933 nuovi tamponi elaborati. Un’attività di monitoraggio in crescita rispetto a quella registrata ieri 17 settembre, quando i nuovi test eseguiti erano stati 284.579. Scende il tasso di positività: oggi al 1,3% rispetto all’1,6% del monitoraggio precedente.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

