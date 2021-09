Coronavirus, 2.407 casi e 44 morti. Sale ancora il tasso di positività: ora al 2%

I nuovi ingressi in terapia intensiva sono stati 21. Ieri erano 40

Il bollettino del 20 settembre

Nelle ultime 24 ore il numero delle persone che sono state contagiate dal Coronavirus è arrivato a 2.407. Sono questi i dati del bollettino diffuso dalla Protezione Civile. I decessi invece sono stati 44. I dati suoi nuovi casi, come sempre dopo il week end, sono riduzione rispetto alla giornata di ieri, quando i contagi sono stati 3.838 e i 26 morti. Bassi anche gli ingressi in terapia intensiva: sono solo 21 rispetto ai 40 di ieri. In tutta la giornata sono stati fatti 122.441 tamponi e il tasso di positività è arrivato al 2%, + 0,5% rispetto a ieri.

