Coronavirus, 3.838 contagiati e 26 morti in 24 ore. Il tasso di positività sale all’1,5% (+0,2% rispetto a ieri)

Il bollettino del 19 settembre

Sono 3.838 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Il dato diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile si mostra in calo rispetto a quello registrato dal bollettino di ieri, 18 settembre, quando erano stati 4.578. Sul fronte dei decessi la curva segnala una diminuzione: oggi sono 26 le vittime legate a Covid-19 contro i 51 morti di ieri. Il totale dei decessi da inizio emergenza arriva cosi a quota 130.310. Gli attualmente positivi salgono a 113.563 (ieri 113.040, due giorni fa 114.271).

La situazione negli ospedali

Sono 40 i nuovi ingressi in terapia intensiva registrati dal bollettino nazionale giornaliero del Ministero della Salute e della Protezione civile sui dati Covid in Italia. Il dato è in aumento rispetto al numero di persone che ieri erano entrate in area critica (31). Il totale dei ricoverati in intensiva è pari a 530 (ieri 519, due giorni fa 525). Per i reparti ordinari la curva subisce invece un calo: sono 3.929 le persone ospedalizzate nell’ultima giornata contro i 3.958 ricoverati di ieri. Si trovano in isolamento domiciliare 109.077 persone, dato in salita rispetto al monitoraggio precedente che aveva segnalato 108.563 casi.

Tamponi e tasso di positività

L’attività di tracciamento dei casi positivi al virus oggi registra 263.571 nuovi tamponi effettuati. Un numero in calo rispetto ai 355.933 del 18 settembre. Il tasso di positività scende all’ 1,5%, ieri si era attestato all’1,3%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

