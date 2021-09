L’estate magica dello sport azzurro non finisce più. Battuta la Serbia 3-1, il volley maschile in finale agli Europei

Ufficialmente la stagione estiva finisce il 22 settembre. Equinozio di autunno. E quindi c’è ancora tempo per aggiungere un trofeo nell’estate migliore di sempre dello sport italiano. Gli Azzurri della nazionale maschile di volley sono riusciti a battere la Serbia alle semifinali degli Europei con un punteggio di 3-1. Ora manca l’ultimo atto. La finale si giocherà contro la Slovenia domenica 19 settembre, quando in Italia saranno le 20.30. La partita è prevista nella Spodek Arena di Katowice, in Polonia. La diretta verrà trasmessa in chiaro dai canali Rai. Ora la sfida degli Azzuri e quella di arrivare allo stesso traguardo della nazionale femminile che lo scorso 4 settembre si è aggiudicata il primo posto agli Europei, battendo proprio la Serbia.

Leggi anche: