Pallavolo, Italia campione d’Europa. Il punto decisivo contro la Slovenia – Il video

Una battuta sbagliata dalla Slovenia. E poi via, verso la vittoria. Alessandro Michieletto, 19 anni, abbraccia Simone Giannelli, 25 anni, il miglior giocatore di tutto il torneo. Gli Azzurri hanno vinto per la settima volta gli Europei di pallavolo. Poi la premiazione e la festa che si sposta sui social dove tornano tutti i rituali che abbiamo imparato a conoscere in questa estate di successi. I cori nello spogliatoio, quel Seven Nation Army che accompagna l’Italia dal Mondiale del 2006, gli scherzi e i campioni che tornano bambini. E soprattutto quel senso di rivincita dopo Tokyo 2020. E poi ancora. I complimenti sui social di vip e istituzioni che già hanno cominciato ad arrivare. Nella clip che vi lasciamo in testa a questo articolo potete vedere l’esatto momento che ha scatenato tutti questi festeggiamenti.

Leggi anche: