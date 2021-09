Russia, avviso di Google al team di Navalny: «Rimuovete i documenti vietati su Drive». Nel mirino le liste di candidati anti-Putin

L’autorità russa per le telecomunicazioni, Roskomnadzor, ha chiesto a Google di rimuovere il prima possibile due documenti di Google Docs che contengono le liste dei candidati anti-Cremlino, sostenuti dal leader dell’opposizione russa, Alexei Navalny. Lo scrivono in una mail inviata da Google al team di Navalny in cui si dice che l’autorità russa ha già informato Google che i documenti stanno violando le leggi dello Stato. «Se non si rimuovono i file, Google potrebbe essere costretto a bloccarne l’accesso», spiegano. Proprio ieri, 17 settembre, Google ha cancellato l’app di Navalny dal suo App store, dopo il pressing del Cremlino. I documenti in questione non sono altro che un elenco completo dei candidati sostenuti da un sistema, noto come Smart Voting di Navalny, un’iniziativa di voto nata con l’intento di asfaltare il partito – vicino al Cremlino – Russia Unita. Lo riporta Novaya Gazeta.

Foto in copertina: EPA/YURI KOCHETKOV

Leggi anche: