Russia, chiesti altri 13 anni di carcere per Alexei Navalny

I procuratori russi hanno chiesto a un tribunale di Mosca di condannare Alexei Navalny a ulteriori 13 anni di carcere per frode e oltraggio alla corte. A riferirlo è l’agenzia di stampa Tass. Navalny sta già scontando una pena di due anni e mezzo in un campo di prigionia a est di Mosca per violazioni della libertà vigilata. Principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin in patria, Navalny è stato avvelenato nel 2020 con un agente nervino mentre faceva campagna elettorale in Siberia. È stato immediatamente arrestato al suo ritorno in Russia nel gennaio 2021 dopo le cure ricevute in Germania.

