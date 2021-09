Boxe, Broili sale sul ring per il titolo italiano ricoperto da tatuaggi nazisti

Sul ring Michele Broili contro Hassan Nourdine. Un incontro valido per il titolo di campione italiano di boxe nella categoria pesi superpiuma. L’evento si teneva al PalaChiarbola, a Trieste. Michele Broili si allena proprio in questa città e aveva il tifo dalla sua parte. Ma l’aria di casa non è bastata a farlo che invece è andato allo sfidante. E non è servita nemmeno a ripararlo nell’ondata di critiche arrivate dopo il match. Broili è salito sul ring sfoggiando un torace pieno di tatuaggi con riferimenti al nazismo. Solo sul pettorale sinistro si vedono il simbolo delle Schutzstaffel, l’organizzazione nazista che si è occupa dell’Olocausto. E ancora il totenkopf, la testa di morto che veniva utilizzata da diversi reparti militari tedeschi. Oltre a questo, sempre sul petto, si legge anche il numero 88, un altro richiamo alla simbologia nazista. 88 si riferisce infatti al saluto Heil Hitler, perché la H è l’ottava lettera dell’alfabeto latino. Giusto per non lasciare dubbi, sull’addome di Broili c’è un enorme castello coronato dalla scritta «Ritorno a Camelot», il nome di un raduno che si tiene ogni cinque anni organizzato dal Veneto Fronte Skinheads.

La Federazione Pugilistica Italiana ha già diffuso una nota in cui prende le distanze da Broili: «Durante l’incontro si sono notati alcuni tatuaggi sul corpo del Pugile Broili inneggianti al nazismo e, come tali, costituenti un comportamento inaccettabile e stigmatizzato da sempre dalla Federazione Pugilistica Italiana, la quale è costantemente schierata contro ogni forma di violenza, discriminazione e condotta illecita e/o criminosa. Per tali ragioni la F.P.I. si riserva di sottoporre agli Organi di Giustizia Federali tale comportamento affinché ne sia, nelle opportune sedi, valutata la contrarietà rispetto allo Statuto ed ai Regolamenti Federali e vengano adottate le opportune misure sanzionatorie anche a tutela dell’immagine della Federazione Pugilistica Italiana».

Il precedente: il logo del comune e la Boxe Night

I tatuaggi nazisti di Broili erano già noti nell’ambiente della boxe italiano. A febbraio del 2020 era scoppiata una polemica simile perché una foto del pugile era stata scelta per la Trieste Boxe Night un evento organizzato dall’associazione sportiva Ardita (di cui Broili fa parte) con il patrocinio del comune di Trieste. Per evitare polemiche in quell’occasione Ardita aveva eliminato l’immagine di Broili dalla locandina.

