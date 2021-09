Arriva «The Ferragnez», la serie sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez – Il video

Arriva in streaming a dicembre, su Amazon Prime Video, la serie The Ferragnez. L’annuncio arriva dagli stessi protagonisti, Chiara Ferragni e Fedez, attraverso i loro account social ufficiali dove la coppia più famosa d’Italia posta il trailer: un breve video dove Ferragni e consorte appaiono elegantissimi, e sullo sfondo una Milano notturna tutta luccicante. The Ferragnez racconterà la vita della famiglia più influencer d’Italia nel loro attico di City Life. La notizia di una serie su di loro circolava ormai da qualche mese. Ora l’appuntamento c’è, anche se non si conosce ancora la data ufficiale. Otto episodi per una serie prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios. Al momento la stagione potrebbe essere una sola. Per quel che si sa, gli episodi racconteranno in maniera intima la vita della famiglia social, comprese le avventure del già famosissimo primo figlio, Leone, e della sorellina Vittoria, che ha solo pochi mesi. Ma anche delle sorelle di Chiara, Francesca e Valentina, di nonna Luciana e di tanti amici vicini alla coppia.

In copertina ANSA

