Conte risponde a Fedez: «Giusta la protesta degli artisti. Alzare la capienza al 100% per eventi culturali e sportivi» – Il video

Giuseppe Conte dà ragione a Fedez. Il rapper, insieme ad altri colleghi musicisti e artisti, aveva criticato le immagini dei comizi affollati per le elezioni amministrative. Le folle raccolte sotto ai palchi dei politici in campagna elettorale sono state definite da Fedez uno «schiaffo» in faccia alle famiglie dei lavoratori dello spettacolo. Il riferimento è andato in particolare alle immagini di Conte a Cosenza, condivise dallo stesso ex premier sui suoi social, che mostrano centinaia di persone ammassate e spesso senza mascherina. «Mi rivolgo a te e agli artisti che stanno lamentando le restrizioni in vigore» per cinema, teatri e concerti, «mentre i politici affollano le piazze», ha detto Conte in un video pubblicato sui suoi social. «Non va bene, e sono giorni che lo dico. Dobbiamo ripartire tutti insieme. La capienza per eventi culturali e sportivi deve ritornare al 100%. L’80% non va bene».

