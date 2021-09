Svolta nel caso di Laura Ziliani: le figlie arrestate per l’omicidio della madre

Svolta nelle indagini sul caso di Laura Ziliani, scomparsa da Temù in provincia di Brescia nella mattinata dell’8 maggio 2021. I carabinieri del Comando Provinciale di Brescia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Brescia, nei confronti delle due figlie di 26 e 19 anni e del fidanzato della sorella maggiore. Silvia e Paola Zani, 27 e 19 anni, e Mirto Milani, residente quest’ultimo in provincia di Lecco, sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Brescia. Le indagini, avviate dai militari della Compagnia di Breno (Bs), parallelamente alle ricerche, hanno evidenziato numerose anomalie nel racconto fornito dai tre arrestati. Per questo la versione del malore in montagna o dell’infortunio era stata ritenuta poco credibile da carabinieri e procura. Per queste ragioni, a fine giugno, le due figlie e il fidanzato della più grande, sulla base delle preliminari risultanze investigative, erano stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario, aggravato dalla relazione di parentela con la vittima, e di occultamento di cadavere.

