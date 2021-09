Coronavirus, 3.525 contagi in un giorno: il tasso di positività cala all’1% (ieri 1,4%). Sono 50 i decessi

Il bollettino del 25 settembre

Sono 50 le morti causate dal Coronavirus nelle ultime 24 ore, meno delle 52 vittime segnalate ieri nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, hanno perso la vita 130.653 persone contagiate in Italia. Per quanto riguarda i nuovi casi di oggi, 25 settembre, il dato si attesta a quota 3.525. Il giorno precedente, le infezioni registrate erano state 3.797. In totale, i contagi individuati nel Paese – a partire da febbraio 2020 – ammontano a 4.657.215.

La situazione negli ospedali

Delle 102.574 persone attualmente positive, 3.497 sono ricoverate nei reparti ordinari (ieri erano 3.553). Si trovano in terapia intensiva 481 pazienti (ieri erano 489), con 26 ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore (il giorno precedente, erano state intubate 35 persone). Gli infetti per cui non si è reso necessario il ricovero e che sono sottoposti a isolamento domiciliare sono invece 98.596.

Tamponi e tasso di positività

I dati odierni arrivano a fronte di 357.491 tamponi analizzati, cifra più alta dei 277.508 del giorno precedente. Da quando è iniziata l’emergenza sanitaria, sono stati eseguiti 91.122.631 test in totale. Nelle ultime 24 ore, il tasso di positività si è attestato sull’1,0%, percentuale più bassa dell’1,4% di ieri, 24 settembre.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

