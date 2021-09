Nunzia Schilirò: il ministero avvia un’azione disciplinare nei confronti del vicequestore sul palco con i No Green Pass

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno ha avviato un’azione disciplinare nei confronti di Nunzia Alessandra Schilirò, la vice questore di Roma che ha parlato sul palco dei No Green Pass a Roma. Schilirò, che è originaria di Catania, ha scritto un romanzo fantasy dal titolo «La ragazza con la rotella in più» (edito da Byoblu) e su Facebook si fa chiamare Nandra, ieri sera ha ringraziato chi l’ha applaudita sul palco della manifestazione: «Grazie di cuore alle migliaia di persone che mi hanno ascoltato. Mai visto tanta gente a una manifestazione nella Capitale». Poi, pubblicando la foto di un articolo di Open, ha scritto che «la macchina del fango è già partita, evidentemente ci temono. Non sanno che per me è un onore essere in questa foto. Voliamo alto, se restiamo uniti, non cadremo mai».

Ieri Schilirò è stata intervistata subito dopo l’intervento dal canale Byoblu di Claudio Messora: «Io oggi ho parlato come libera cittadina, ma è vero quello che dici, perché sicuramente i miei colleghi non avranno gradito. Ma io ho esercitato i miei diritti, i miei diritti previsti dalla Costituzione. Il mestiere che faccio è pubblico, perché se uno mette il mio nome su Google esce esattamente chi sono, cosa ho fatto, manca solo l’indirizzo di casa… E quindi nessuno mi può accusare di niente. Io sono un libero cittadino che difende la Costituzione, sulla quale ho giurato e vado avanti per la mia strada. Non ho paura di nulla». La notizia e l’intervento della vice questore vengono riportati in due articoli del sito Byoblu, dove in entrambi compare un messaggio pubblicitario riguardo al libro scritto dalla stessa poliziotta. La vice questore possiede anche un canale Telegram nel quale condivide non solo i contenuti di Byoblu, ma anche quelli diffusi sui canali complottisti della Covid-19 come Matrix 2020 con il video di Stefano Montanari sul fantomatico ossido di grafene nei vaccini.

