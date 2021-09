L’ultima gaffe di Armin Laschet: il candidato della Cdu piega male la scheda elettorale e rischia l’annullamento del voto

Il voto nell’urna è l’ultimo autogoal di Armin Laschet? È quello che si chiede la Bild, sostenendo che il candidato cancelliere della Cdu-Csu corre il rischio di vedere invalidato il proprio voto. Laschet ha infatti piegato male la scheda elettorale, lasciando visibili le due croci per la Cdu, immortalate dai fotoreporter. Questo potrebbe anche risultare un problema dal punto di vista formale, dal momento che il voto nell’urna è segreto e la scheda non dovrebbe esser riconoscibile. Il tabloid cita l’articolo 56 del codice elettorale federale, secondo cui «la commissione elettorale deve respingere un elettore che ha piegato la sua scheda elettorale in modo tale che il suo voto non sia identificabile». Diverse testate riportano la notizia, fra cui Spiegel e die Welt, secondo la quale però il caso non rientrerebbe fra i criteri che invalidano il voto.

«È una elezione molto importante», ha detto intanto lui a margine del voto ai giornalisti, ribadendo l’appello agli elettori affinché possa essere lui a «diventare cancelliere della Germania». Nel paese le urne sono aperte dalle 8 di stamattina. I 60 milioni di tedeschi chiamati al voto per rinnovare il Parlamento federale hanno 10 ore di tempo per esprimersi, ma una buona parte ha già optato per il voto postale, una procedura incoraggiata per evitare gli assembramenti ai seggi in periodo pandemico e che potrebbe essere stata utilizzata da una quota elevata di elettori.

Foto copertina da: Twitter

