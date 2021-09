Islanda, più della metà dei seggi del Parlamento è occupato da donne: è la prima volta in Europa

Le donne al potere. È la svolta dell’Islanda dove le donne detengono più della metà dei seggi nel nuovo parlamento, secondo i risultati finali delle elezioni. Si tratta della prima volta in Europa. Dei 63 seggi dell’Althing, 33 sono stati vinti da donne, o il 52%, secondo le proiezioni basate sui risultati finali. Nessun altro Paese europeo ha mai avuto più del 50% di parlamentari donne, con la Svezia che si avvicina di più ma si ferma al 47% secondo i dati della Banca Mondiale. Intanto la coalizione di governo, guidata dal primo ministro Katrin Jakobsdottir va verso la conferma della maggioranza. Secondo le prime proiezioni, il grande vincitore è il Partito del Progresso (centrodestra): potrebbe portare via al movimento Sinistra-Verdi il titolo di secondo partito in Islanda. A seguire, il Partito dell’Indipendenza (conservatore) dell’ex primo ministro Bjarni Benediktsson. Secondo le proiezioni, quest’ultimo otterrebbe il 24,3% dei voti e 16 (stabili) dei 63 seggi in Parlamento, mentre i progressisti guidati da Sigurdur Ingi Jo’hannsson otterrebbero 13 seggi con il 16,5% dei voti, cinque in più rispetto al precedente elezioni del 2017. Il movimento Sinistra-Verdi si ritirerebbe al 14,7% e nove seggi, due in meno di quattro anni fa.

