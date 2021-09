Dopo il ceffone, per Macron piovono anche uova: arrestato a Lione un contestatore – Il video

Un contestatore ha lanciato un uovo contro Emmanuel Macron nel corso di una visita del presidente francese a Lione. L’uovo ha colpito Macron sulla spalla, senza rompersi. Il responsabile del gesto è stato individuato dal servizio d’ordine, che l’ha trasportato in una sala adiacente e ammanettato. Il presidente francese, che si trovava a Lione per visitare il Salone internazionale della ristorazione, ha chiesto di parlare con l’uomo. «Se ha qualcosa da dirmi, venga pure», ha detto. A giugno, durante una visita a Tain l’Hermitage, Macron era stato schiaffeggiato da un contestatore, in seguito condannato a quattro mesi di carcere.

