Francia, il presidente Macron schiaffeggiato tra la folla: arrestate due persone – Il video

Due persone sono state fermate oggi, 8 giugno, dopo che il presidente Emmanuel Macron è stato colpito con uno schiaffo durante una visita a Tain-l’Hermitage, nel Sud della Francia. L’episodio è stato immortalato da un video postato sui social network. Macron si stava allontanando dalla folla trattenuta dietro le barriere e stava per rientrare nell’auto che lo attendeva. Vedendo le persone che lo chiamavano, si è riavvicinato alle transenne e il primo uomo verso il quale si è diretto lo ha afferrato per il braccio e colpito con uno schiaffo. Al momento dell’aggressione l’uomo ha urlato «Montjoie! Saint Denis!», il grido di battaglia dei Capetingi, i seguaci di Ugo Capeto, terza dinastia dei re di Francia. Subito dopo ha aggiunto: «A bas la Macronie», – abbasso il macronismo- uno slogan piuttosto diffuso nelle manifestazioni di protesta in Francia. L’aggressore è stato immediatamente bloccato e posto in stato di fermo – insieme a una seconda persona a lui vicina – dagli uomini della sicurezza del presidente. Le immagini riprendono poi il presidente che si riavvicina alla folla per continuare a parlare con i presenti. Macron, ha fatto sapere l’Eliseo, ha poi continuato la visita.

