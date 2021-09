Egitto, seconda udienza per Zaki: rischia la prima condanna a 5 anni

La sentenza per lo studente dell’Università di Bologna potrebbe arrivare in qualsiasi udienza, anche in quella di oggi. La decisione dei giudici può essere inappellabile

È iniziata la seconda udienza del processo per Patrick Zaki, in carcere ormai da quasi 20 mesi. Così come per la prima udienza, il processo per lo studente dell’Università di Bologna si svolge davanti a una Corte della Sicurezza dello Stato per i reati minori o di emergenza di Mansura, la città natale dell’attivista. Considerata la Corte, si prevede che oggi si dibatterà dell’accusa di «diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese», in merito ai tre articoli giornalistici scritti da Zaki sulla persecuzione dei cristiani copti in Egitto. Si tratta di un reato che può essere sanzionato con un massimo di cinque anni di carcere. La sentenza della Corte potrebbe arrivare in qualsiasi udienza e può essere inappellabile. In aula ci sono una cinquantina di persone, tra cui il padre di Zaki, George, la sorella Marise e un dirigente della ong Eipr con cui lo studente ha collaborato. Presenti anche alcuni giornalisti, ai quali però è stato vietato di fare foto e video, e un diplomatico italiano. La sessione nella quale è inserita l’udienza di Zaki comprende un’altra decina di casi e potrebbe quindi protrarsi fino al pomeriggio.

Le accuse più gravi

Zaki dovrebbe affrontare in altra sede invece un altro processo per le altre accuse più gravi che, secondo la legale dello studente, sono rimaste in piedi. Tra queste c’è l’accusa di: «minare la sicurezza nazionale» e di istigare alla protesta, «al rovesciamento del regime», e infine: «all’uso della violenza al crimine terroristico». Queste accuse si basano su una decina di post su Facebook che sarebbero stati pubblicati da Zaki. Su quei post però sono ancora forti i dubbi che siano stati in realtà fabbricati ad arte e poi attribuiti allo studente. Queste ipotesi di reato possono costare a Zaki fino a 25 anni di carcere, secondo Amnesty international, se non addirittura l’ergastolo, stando a fonti giudiziarie egiziane.

