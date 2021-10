Comunali a Milano, per Sala riconferma al primo turno: «Risultato storico. Chi crede in me non si è astenuto»

Riconfermato. Giuseppe Sala ha vinto le elezioni comunali per il sindaco di Milano. Al primo turno. Al momento mancano ancora parecchie sezioni di scrutinare ma il risultato è già chiaro. L’attuale sindaco è il primo di centrosinistra a centrare un doppio mandato dai tempi di Gabriele Albertini. Una risultato che nelle sue prime parole dopo il voto ha voluto ricordare: «È un evento quasi storico. Vero, l’astensione è stata bassa ma se i dati vengono confermati ho preso circa 50 mila voti in più da quando ho fatto il primo turno nel 2016. Chi crede in me non si è astenuto. Abbiamo fatto una campagna senza mai alzare i toni. Senza fare comizi. Mi chiedo invece se la politica è ancora come la interpretano i miei avversari con gli slogan che hanno usato nelle ultime settimane. Frasi come “Lo mandiamo a casa” o “Il Maalox è pronto”». Sala non ha risparmiato critiche al centrodestra: «Vedo che c’è già una corsa a scaricare i candidati. La lezione che ci consegna la partita di Milano è che la destra è forte finché non la guardi da vicino». Il sindaco confermato ha elencato anche le sfide a cui sarà chiamata la città nei prossimi anni: «Ora dobbiamo fare tre cose: uscire dalla pandemia, prepararci ai fondi che arriveranno per uscire dalla crisi con il Pnrr e pensare alle prossime Olimpiadi Invernali».

