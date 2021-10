Alle Comunali festeggia anche Gimbo Tamberi: eletta sua madre, ma starà all’opposizione

Si continua a festeggiare in casa di Gianmarco Tamberi, anche per le elezioni Comunali. La madre del campione olimpico di salto in alto a Tokyo, Sabrina Piastrellini, è stata eletta al Consiglio comunale di Camerano, in provincia di Ancona. Insegnante di educazione fisica, Piastrellini ha ottenuto il seggio in Consiglio comunale con una lista civica di centrodestra: «Nuovamente Camerano» spinta da 136 preferenze. Niente da fare però per la candidata sindaco della lista della mamma di Gimbo, Marinella Ippoliti. La candidata siederà sui banchi dell’opposizione, assieme alla consigliera Piastrellini, e altri due colleghi. A vincere la tornata elettorale è stato il candidato del centrosinistra, Oriano Mercante, segretario regionale del sindacato dei dirigenti sanitari Anaao Assomed. A lui il compito di guidare la cittadina di 7mila abitanti.

Leggi anche: