Martina Rossi, la Cassazione conferma le condanne: 3 anni ai due imputati per tentata violenza sessuale

Non fu suicidio: Martina Rossi morì per sfuggire a uno stupro. Lo ha stabilito oggi, 7 ottobre, la quarta sezione penale della Cassazione, che ha confermato la sentenza della corte d’Appello di Firenze del 28 aprile scorso. I ricorsi della difesa sono stati dichiarati inammissibili dalla Cassazione e gli imputati Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi dovranno scontare 3 anni di carcere per tentata violenze sessuale. La giovane studentessa genovese è morta il 3 agosto 2011, ad appena 23 anni, precipitando dal sesto piano di un albergo a Palma di Maiorca, dove era in vacanza con le amiche.

