Austria, il cancelliere Kurz verso le dimissioni dopo lo scandalo dei sondaggi

La notizia è stata anticipata dai media locali. Kurz è imputato per favoreggiamento della corruzione: il ministero delle Finanze avrebbe pagato per spingere i popolari nelle rilevazioni

Le dimissioni di Sebastian Kurz sarebbero imminenti. È quanto scrive la stampa austriaca in merito alle ultime notizie sul cancelliere, che nei giorni scorsi è stato travolto da un’inchiesta della procura anti-corruzione. Kurz dovrebbe parlare attorno alle 19:30. Nel caso in cui il passo indietro venisse confermato, l’attuale ministro degli Esteri Alexander Schallenberg potrebbe subentrare e guidare il governo dei popolari di Övp e dei Verdi. L’inchiesta – nella quale è imputato per favoreggiamento della corruzione – riguarda dei sondaggi pubblicati dal quotidiano Oesterreich e della tv privata oe24, che sarebbero stati pagati dal ministero delle Finanze per favorire «esclusivamente» il partito di Kurz. Il 6 ottobre sono state eseguite delle perquisizioni nella Cancelleria di Vienna e nella sede dell’Oevp.

Immagine di copertina: EPA/CHRISTIAN BRUNA

