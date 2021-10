Belgio, 70 mila persone in marcia per il clima a Bruxelles – Il video

Una grande manifestazione per il clima è stata organizzata oggi, 10 ottobre, a Bruxelles. Circa 70 mila persone hanno preso parte alla prima grande marcia ecologista dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus. La protesta si svolge a poche settimane dall’apertura a Glasgow della Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nella quale i vari governi dovranno discutere il mantenimento dell’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, come previsto dall’accordo sul clima di Parigi del 2015. A promuovere la manifestazione sono stati circa 80 gruppi militanti, uniti sotto la bandiera «Coalizione per il clima». «È tempo di un cambiamento sistemico e di un’azione radicale. Si tratta della sopravvivenza dell’umanità», hanno detto gli attivisti in piazza.

Immagine e video di copertina: Michel De Muelenaere su Twitter

Leggi anche: