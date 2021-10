Guerriglia No Green pass a Roma, l’attore Jared Leto: «Sono stato travolto dal gas dei lacrimogeni» – Il video

Jared Leto, musicista e attore vincitore del Premio Oscar nel 2014, si è trovato, suo malgrado, in mezzo alla guerriglia creatasi a margine della manifestazione No Green Pass nel centro di Roma. L’attore statunitense ha documentato tutto quello che stava succedendo attorno a sé per poi pubblicarlo nelle stories sul proprio profilo Instagram. «Mi sono ritrovato in mezzo a una protesta in Italia – scrive l’attore -. Da quello che ho capito riguardava l’obbligo vaccinale e il Green pass. Sono stato travolto dal gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata». Nelle immagini riprese da Leto si vedono persone che lanciano oggetti contro la polizia e che tentano l’assalto delle camionette, così come si vedono gli agenti lanciare lacrimogeni per disperdere i manifestanti. In sottofondo le esplosioni delle bombe carta e petardi, e le urla «Libertà libertà», «No Green pass» e insulti vari rivolti agli agenti e al governo.

Foto e video in copertina: Instagram / Jared Leto

