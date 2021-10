Green pass, Paragone: «Domani spero ci sia il caos. Pagare i tamponi per lavorare? È pizzo di Stato»

Il senatore Gianluigi Paragone rischia di non poter votare nessuna delle mozioni presentate per chiedere al governo di sciogliere Forza Nuova, perché fino a quando sarà vigente l’obbligo di Green pass anche per i parlamentari, così come per tutti i lavoratori pubblici e privati, rischia di non riuscire a metter piede in Senato. È lui stesso a spiegarlo in un’intervista all’Huffington Post, sostenendo «paradossale che per fare ostruzione in Aula contro il Green pass, io lo debba mostrare». E sbotta: «Nemmeno ai tempi del fascismo è stato limitato l’ingresso in Aula». Secondo Paragone, il governo Draghi è «formato da un branco di incapaci e vigliacchi» che sta procedendo «oltre le regole dello Stato di diritto». Regole che il senatore si dice «costretto a violare, perché discriminano le persone sul lavoro».

L’ex senatore M5s paragona la certificazione verde a un «pizzo di Stato, perché io non posso pagare per andare a lavorare» sottoponendosi a tampone. Cosa farà dunque il senatore Paragone da domani dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione verde per tutti i lavoratori e le lavoratrici italiane? «Andrò a San Luigi dei francesi», dice. Ma la scelta di Paragone non è guidata né da un’improvvisa vocazione mistica, né dalla volontà di ammirare il San Matteo e l’angelo la Vocazione di San Matteo, né il Martirio di San Matteo di Michelangelo Merisi. No, la scelta di rifugiarsi nella chiesa poco distante da piazza Navona a Roma è meramente legata al fatto che «almeno nelle chiese nessuno lo chiede il Green pass». E da lì, forse, Paragone «si collegherà in videoconferenza» per esprimere il proprio dissenso contro la certificazione verde.

Foto in copertina: ANSA/ANGELO CARCONI

