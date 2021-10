Green pass, niente più paletti per i datori di lavoro: salta il limite di 48 ore per i controlli sui dipendenti

I datori di lavoro, sia pubblici sia privati, potranno chiedere in anticipo la verifica del Green pass in base alle esigenze organizzative – come ad esempio per le attività su turni – ma senza limiti di tempo. Salta quindi dal testo finale del Dpcm con le linee guida sulle verifiche del Green pass sul lavoro, pubblicato sul sito di Palazzo Chigi, la previsione del limite di 48 ore di anticipo entro cui chiedere la verifica del certificato. La norma prevedeva la possibilità per i datori di lavoro di controllare anche in anticipo il Green pass, ma non più di 48 prima dall’orario di entrata in servizio del lavoratore o della lavoratrice. In più la Certificazione verde Covid-19 sarà richiesta anche a chi lavora in smart working. E, per quanto riguarda i dipendenti pubblici, non si potrà mandare in lavoro agile chi è sprovvisto del certificato.

