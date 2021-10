Nunzia Schilirò: «Trattata come i poliziotti del G8 di Genova, ho un certificato di esonero vaccinale»

«Sono stata trattata peggio dei poliziotti condannati per il G8 di Genova». La vicequestora Nunzia Alessandra Schilirò è stata intervistata ieri da Massimo Giletti a Non è l’Arena. Ed è andata all’attacco della polizia dopo la sospensione dal servizio e dallo stipendio. Schilirò ha spiegato prima perché non è andata alla manifestazione di piazza del Popolo: «Sapevo che c’erano estremisti in piazza, andare a una manifestazione è come andare a una festa: se hai un tot di invitati che non gradisci non ci vai. Non ci voleva la sfera di cristallo per capire cosa sarebbe accaduto. La criminalizzazione del dissenso è in atto da un po’, basti vedere la violenza delle parole usate. Il vero problema della manifestazione di sabato è che è stata una sconfitta per tutti, poliziotti e manifestanti: è stata un flop dato che non si è parlato del Green Pass».

«Hanno paura di me, ho solo esercitato i diritti previsti dalla Costituzione»

Poi ha parlato della sua sospensione: «Hanno paura di me, ho solo esercitato i diritti previsti dalla Costituzione. Non escluso un altro procedimento disciplinare e so che rischio di essere radiata. Sono una libera cittadina, quando sono entrata in Polizia non mi hanno detto che non potevo più parlare e che per me la Costituzione non valeva più perché ero una poliziotta. Sono stata invece sospesa in via cautelare come i colleghi condannati in via definitiva per il G8 di Genova: sono considerata molto pericolosa perché sono libera e non ricattabile». Infine, dopo aver sostenuto di non voler dire se aveva ricevuto il vaccino anti Covid-19 per ragioni di privacy, ha cambiato completamente versione: «Ho un certificato che mi potrebbe far avere l’esonero vaccinale, ma per me il Green pass è inconcepibile».

