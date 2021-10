No Green pass a Torino, tensione tra militanti di Forza Nuova e anarchici: botta e risposta sul palco

La manifestazione No Green pass in corso a Torino ha visto lo scontro in piazza Castello tra due forze contrapposte: il gruppo di anarchici scesi in piazza per protestare contro il pass sanitario obbligatorio non ha gradito la presenza degli esponenti di estrema destra alla manifestazione. «Portiamo solidarietà a chi a Roma è stato picchiato dalle forze dell’ordine ma invitiamo i manifestanti a non farsi strumentalizzare dalle destre», ha detto una esponente del movimento anarchico. Parole che hanno suscitato la reazione di un militante di Forza Nuova che si è avvicinato furioso al palco invitando la manifestante a scendere. «La destra è qua e in carcere per i fatti di Roma ci siamo noi», ha urlato. A intervenire nello scontro poi è stato Marco Liccione, leader de La Variante Torinese: «Ci danno dei fascisti, dei comunisti, ma la nostra lotta va al di là delle ideologie, dobbiamo essere uniti».

