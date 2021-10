I No Green pass tornano in piazza a Roma: folla di manifestanti in Piazza del Popolo – Il video

Diverse centinaia di persone si sono radunate dalle 15 di oggi, 9 ottobre, in Piazza del Popolo a Roma per manifestare contro l’uso del Green pass come misura di contenimento per la pandemia Covid. Si tratta della dodicesima manifestazione contro la certificazione verde. I vari comitati organizzatori, in particolare «Basta dittatura», «No Green pass- adesso basta!», «Io apro!», hanno dato appuntamento ai manifestanti a Roma e, «per chi non può, in tutte le strade d’Italia». Sul proprio canale Telegram, «Basta Dittattura» ha invitato a esporre dalla finestra un tricolore: «In segno di solidarietà mettiamo tutti una bandiera italiana fuori dai nostri balconi o finestre». Decine di persone si sono date appuntamento anche a Trieste, davanti a piazza Unità.

