No Green pass, a Firenze niente visite al David di Michelangelo: chiusa la Galleria dell’Accademia per sciopero dei lavoratori

Niente David di Michelangelo, niente Giotto o Botticelli. Oggi domenica 17 ottobre la Galleria dell’Accademia di Firenze rimane chiusa a causa di uno sciopero contro l’obbligo di Green pass. Tra i disagi causati da chi in questi giorni si ribella al pass sanitario sui posti di lavoro anche quello relativo a uno dei più importanti luoghi d’arte del Paese. A indire lo sciopero è stato il sindacato Fisi (Federazione italiana sindacati intercategoriali) mentre la direttrice della Galleria dell’Accademia ha spiegato che le prenotazioni delle visite saranno rimborsate e che la decisione è stata presa «a causa del numero ridotto del personale nelle domeniche, per cui si è optato per l’apertura mattutina». Lo sciopero generale cominciato il 15 ottobre andrà avanti fino al 20 di ottobre. «Per questo» si legge sul sito della Galleria dell’Accademia, «nei giorni indicati l’apertura del museo sarà garantita dalle 9 alle 13.30. Ci scusiamo per il disagio».

Leggi anche: