«È pazzesco che all’estero siano meglio informati di noi su quello che accade in Italia», ma il senatore Malan condivide la foto fake di Trieste

Il piemontese Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia, pubblica un tweet dove esprime il suo stupore per una foto condivisa dal collega britannico Nick Griffin, un’immagine che raffigurerebbe le proteste No Green Pass di Trieste. «È pazzesco che all’estero siano meglio informati di noi su quello che accade in Italia» commenta il senatore italiano, senza rendersi conto che la città raffigurata non sia il capoluogo del Friuli Venezia Giulia, ma la città svizzera di Zurigo.

Giusto poco prima della pubblicazione del tweet, avvenuta il 18 ottobre alle ore 14:52, avevamo riportato in un articolo di Open Fact-checking la falsa notizia diffusa via Twitter da Nick Griffin e da numerosi utenti via Facebook. Come abbiamo spiegato, la foto riguarda l’evento Street Parade tenutosi a Zurigo (Svizzera) e non le proteste nei porti di Trieste (o di Genova, come era successo qualche giorno prima).

Le foto dell’evento svizzero vennero usate nel 2020 per associarle alla manifestazione negazionista di Berlino.

Il tweet del senatore è durato appena un’ora e attualmente risulta rimosso (salvato qui), ma non mancano i tweet di verifica degli utenti che gli fanno notare l’errore.

