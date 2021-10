La foto delle proteste No Green pass è stata scattata al porto di Trieste? No! Si tratta di Zurigo

Nicholas John Griffin, politico britannico e già presidente del British National Party, il 16 ottobre 2021 pubblica un tweet in cui associa una foto alle manifestazioni No Green Pass a Trieste. Non si tratta affatto del capoluogo della Regione Friuli Venezia Giulia, ma di Zurigo. Il britannico non è l’unico a cascarci, numerosi post Facebook riportano la stessa foto attribuendola erroneamente sempre alla città di Trieste.

Per chi ha fretta

Non si tratta di uno scatto fatto presso il porto di Trieste.

La foto riguarda l’evento Street Parade tenutosi a Zurigo, in Svizzera.

Analisi

Ecco il testo del tweet di Nick Griffin: «This was the Italian port of #Trieste yesterday. Just one of the huge #Italyprotest demonstrations, as Italian workers strike against #VaccinePassport tyranny. Are you happy that the MSM hide such events from you? #IoSonoFiore».

La stessa immagine è circolata anche via Facebook. Ecco uno dei post (con oltre 8 mila condivisioni) pubblicato il 15 ottobre 2021, il giorno precedente al tweet del politico britannico. Nel condividere la foto l’utente Andrea scrive «Triesteeeeeeeeeeeeeeeeeee» senza fornire ulteriori riferimenti.

Ecco un altro post, pubblicato sempre il 15 ottobre 2021, che ha totalizzato oltre 3 mila e 800 condivisioni Facebook:

La foto non riguarda Trieste. Si tratta dell’evento noto come Street Parade (altre foto qui) tenutosi a Zurigo, in Svizzera. Foto simili erano state utilizzate per attribuire una grande partecipazione di manifestanti al porto di Genova lo scorso 13 ottobre (ne parliamo qui).

La foto condivisa dal politico britannico, e dagli utenti Facebook, era stata condivisa nel 2020 attribuendola erroneamente alle manifestazioni di Berlino (ne abbiamo parlato qui).

Le foto dell’evento svizzero vennero usate nel 2020 per associarle alla manifestazione negazionista di Berlino.

A cosa si riferisce l’hashtag #IoSonoFiore usato nel tweet da Griffin? A Roberto Fiore, leader di Forza Nuova arrestato a seguito degli scontri di Roma e alla devastazione della sede nazionale del sindacato CGIL. Ecco un tweet di esempio:

