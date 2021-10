Gli scontri di Trieste riportano i No Green pass in piazza: cortei a Torino e Firenze con i cori dei portuali – Il video

Oggi, 18 ottobre, i No Green Pass hanno manifestato in piazza Castello, nel cuore di Torino, per solidarizzare con i lavoratori che hanno protestato al porto di Trieste per dire no alla certificazione anti-Covid. Diversi gli slogan: da «Trieste chiama, Torino risponde» a «La gente come noi non molla mai». I manifestanti hanno applaudito Trieste perché «da questa mattina sta combattendo»: il riferimento è ai portuali «caricati e sgomberati dalla polizia». Anche a Firenze, così come in altre città italiane, nel pomeriggio è stata espressa vicinanza ai portuali. Solo sessanta le persone che hanno protestato in piazza della Signoria. Hanno gridato «Libertà, libertà».

