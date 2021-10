Trieste, il presidio del porto a rischio sgombero: «Pronti alla resistenza passiva»

Il presidio No Green pass al porto di Trieste è a rischio sgombero. La zona attualmente occupata dalla protesta indetta dal sindacato Clpt e nel frattempo passata ai No vax potrebbe essere “liberata” con un intervento delle forze dell’ordine. Che potrebbe arrivare stamattina o nel pomeriggio, dopo la chiusura delle urne per le elezioni. Ieri, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Agi, un intervento della polizia per sgomberare gli scioperanti è stato ventilato durante un incontro tra le forze dell’ordine e alcuni portuali. Mentre anche il presidente dell’Autorità Portuale Zeno D’Agostino ha parlato di «situazione non più tollerabile». E l’ex leader Stefano Puzzer ha lasciato il sindacato e ha detto che non lavorerà fino a quando non verrà revocato il certificato.

Trieste, rischio sgombero

Intanto la protesta del varco 4 del molo VII è passata in mano ai No Green pass di Trieste. La liberazione del porto è stata invocata anche da Cgil, Cisl e Uil. La spaccatura tra quelle che si sono profilate in modo sempre più nitido le due anime in conflitto della protesta è diventata eclatante. I giornalisti sono stati accerchiati e insultati in un momento in cui il servizio d’ordine, ben tenuto finora dai portuali, è saltato. Gli agenti, chiamati in soccorso dai cronisti, hanno scelto di restare defilati per evitare che la loro presenza peggiorasse la situazione in un contesto in quel momento non domabile se non a rischio di incidenti. E al momento parte dei manifestanti ha formato un capannello nei pressi dei tornelli.

A pochi minuti dall’alba chi ha passato la notte al sit in sta smontando le tende e raccogliendo da terra i sacchi a pelo. Un gruppo sta suonando la chitarra e cantando. Pochi i lavoratori portuali presenti, più numerosi i sostenitori. Poco prima delle 7 alcuni veicoli sono riusciti a fare accesso allo scalo attraverso il varco senza difficoltà. Tra i manifestanti qualcuno in pettorina avvisa gli altri di “mantenere la sinistra” per consentire il passaggio dei mezzi. Alle 7 al presidio è arrivato anche Stefano Puzzer, il portavoce dimissionario del Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste. I manifestanti gli si avvicinano per salutarlo, qualcuno gli chiede di poter scattare un selfie. I partecipanti al presidio, scrive l’agenzia Agi, sono pronti alla resistenza passiva. «Staremo qui, è un nostro diritto», ha detto l’ex portavoce del CLPT Stefano Puzzer parlando ai presenti. «”La nostra preoccupazione è che nessuno si faccia male», ha aggiunto invitando le persone a spostarsi dal varco 4 in una zona più defilata.

Leggi anche: