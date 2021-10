Scontri a Milano tra polizia e No Green pass, il falso screenshot: nessuna donna incinta è stata picchiata e ha perso il bambino al corteo

Dopo gli scontri tra la polizia e i manifestanti contro il Green pass dello scorso sabato 16 ottobre a Milano, ci segnalano uno screenshot che riporta la seguente notizia: «Scontri Milano, la donna incinta presa a manganellate dalla polizia ha perso il bambino». L’immagine viene condivisa via Facebook viene accompagnata da un lungo testo ripreso dal canale Telegram LiberaEspressione, noto a Open per la diffusione di numerose bufale e teorie del complotto.

Lo screenshot non ha nulla a che fare con l’attuale contesto storico.

L’immagine circola senza contesto, risultando priva della data di pubblicazione.

La data dell’articolo, dal quale è tratto lo screenshot, è quella del 22 novembre 2014.

Ecco l’immagine condivisa sui social:

Ecco il testo del post Facebook segnalato:

POLIZIA ASSASSINA DI BAMBINI DONNA DI MILANO PERDE IL SUO BAMBINO DOPO BRUTALI PERCOSSE DALLA POLIZIA QUESTA È LA POLIZIA DI STATO ITALIA, LA POLIZIA DEL GOVERNO MAI VOTATO DA NESSUNO LA POLIZIA CHE PICCHIA DONNE INCINTE ED INDIFESE STRAPPANDO DAL LORO GREMBO UNA NUOVA VITA QUESTA È LA POLIZIA SENZ’ANIMA, SENZA EMPATIA, SPIETATA ED ASSASSINA NE HA UCCISI PIÙ IL VACCINO DEL COVID ED ORA CI PENSA LA POLIZIA AD AMMAZZARE I BAMBINI? QUESTO NO! QUESTO NO, PER DIO! LAMORGESE TU SIA MALEDETTA ASSIEME A DRAGHI, SPERANZA E MATTARELLA! MALEDETTI ASSASSINI DI CITTADINI E BAMBINI #POLIZIA #CARABINIERI #MILANO GUARDA ANCHE DONNA INCINTA PICCHIATA BRUTALMENTE DAI CARABINIERI E POLIZIA A TRIESTE UNISCITI A LIBERAESPRESSIONE

Il testo e l’immagine vengono condivise soprattutto su Telegram, tutto a seguito della pubblicazione da parte del canale LiberaEspressione (ne parliamo qui, qui e qui).

Uno dei post Facebook.

In un post viene proposta solo la foto dell’articolo, spostando la località dell’evento da Milano a Trieste.

Screenshot di una notizia vecchia

Come possiamo notare, lo screenshot non riporta alcuna data e i post che lo contengono non condividono neanche un link che rimandi all’articolo dal quale sarebbe stato recuperato.

Uno dei post Facebook.

L’articolo da cui nasce la schermata è quello pubblicato il 22 novembre 2014 dal sito Blastingnews.com. Vi proponiamo uno screenshot completo senza ritagli ad arte:

La notizia riportata da Blastingnews era vera, ma non riguarda affatto un avvenimento recente e non ha nulla a che vedere con il Governo Draghi e la ministra Lamorgese, accusati insieme a Mattarella e Speranza nel post diffuso su Facebook e prelevato dal canale Telegram LiberaEspressione. Si tratta invece di una vicenda del 22 novembre 2014, relativa agli scontri avvenuti a Milano tra gruppi antagonisti e persone che protestavano per il diritto alla casa.

Uno dei post condivisi via Facebook.

