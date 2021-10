Salvini sbotta contro Meloni: «Può fare opposizione, ma senza romperci i cogl***i» – L’audio

L’audio è stato pubblicato in esclusiva dal Foglio. «Negli ultimi mesi Fdi ha agito scientemente per mettere in difficoltà Lega e centrodestra», ha detto il leader del Carroccio ai parlamentari

Solo ventiquattro ore fa, dopo il vertice a Villa Grande a Roma tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini per riflettere sulla sconfitta alle ultime elezioni comunali, il centrodestra in una nota ribadiva la propria «compattezza» e sottolineava il clima «cordiale» nella coalizione. All’indomani dell’incontro, suonano tutt’altro che «cordiali» le parole di Salvini sugli alleati di Fratelli d’Italia. In un audio esclusivo pubblicato sul Foglio, durante un incontro tra il leader leghista e i parlamentari del Carroccio riuniti al Teatro Sala Umberto di Roma, Salvini dice: «È ovvio che noi abbiamo un centrodestra al governo e uno all’opposizione: però c’è modo e modo di stare all’opposizione». Il leader leghista, riferendosi implicitamente al partito guidato da Meloni, aggiunge: «Si può concordare una quota comprensibile di rottura di coglioni dall’opposizione, che però vada a minare il campo Pd e 5 Stelle». Secondo Salvini l’opposizione di Meloni e di FdI sarebbe stata portata avanti «scientemente, come accaduto negli ultimi mesi, per mettere in difficoltà la Lega e il centrodestra». Parole che potrebbero mettere nuovamente in discussione la «massima collaborazione», la «compattezza» e il prosieguo del «lavoro come coalizione» nel centrodestra.

Video: © Ruggiero Montenegro / Il Foglio

Foto in copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MEO

