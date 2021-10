No! Una 15enne non è morta in classe a Torino dopo la vaccinazione Pfizer contro la Covid

Circola via Whatsapp un testo dove si sostiene che una 15enne sia morta a scuola dopo aver ricevuto una dose del vaccino anti Covid di Pfizer. Nel messaggio social è presente anche il nome dell’istituto, il Liceo Berti di via Duchessa Jolanda a Torino. Contattato telefonicamente da Open Fact-checking, la direzione del liceo ci ha spiegato come sono andate realmente le cose.

Per chi ha fretta

Una 15enne del Liceo Berti di Torino è realmente morta.

Il decesso non è avvenuto a scuola, come afferma erratamente il messaggio Whatsapp.

Il decesso è avvenuto a casa, durante la notte, per arresto cardiaco.

La famiglia ha smentito le voci sulla sua vaccinazione.

Analisi

Ecco un post della pagina Facebook Stranotizie.it che riporta lo screenshot del messaggio Whatsapp con il seguente copy: «Muore a 15 anni nel sonno, la sua scomparsa diventa una fake news: “Aveva fatto Pfizer il giorno prima”, via StraNotizie.it».

Ecco il testo del messaggio nello screenshot:

Questa è una brutta notizia: Venerdì scorso è mancata una 15enne al Liceo Berti di via Duchessa Jolanda a Torino: un infarto in classe, il giorno prima aveva fatto Pfizer. Una mia amica ha la figlia in una scuola vicina. Per ora non ho trovato nessun articolo nei quotidiani, ma mi raccolgo in preghiera x per questa famiglia.

Non è morta in classe

Open Fact-checking ha contattato la dirigenza scolastica del Liceo Berti, in via Duchessa Jolanda a Torino, la quale smentisce la notizia riguardante una studentessa deceduta in classe. La scoperta del decesso è avvenuta la mattina di venerdì 15 ottobre 2021 presso la sua abitazione.

Non era vaccinata

Secondo quanto riportato dalle testate locali, come Torino Today, a smentire l’avvenuta vaccinazione è stata la famiglia della ragazza. Questi, inoltre, avrebbero autorizzato la donazione degli organi.

Conclusioni

Risulta che in data 15 ottobre 2021 sia morta una 15enne del Liceo Berti di Torino, ma il decesso è avvenuto nella sua abitazione e non in classe. La famiglia, interpellata dalle testate locali, ha smentito la voce in merito alla vaccinazione anti Covid.

