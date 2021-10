Messico, migliaia di migranti in marcia verso il confine Usa: «Veniamo in pace» – Il video

Migliaia di persone sono partite nelle ultime ore dalla città di Tapachula, nello Stato messicano di Chiapas, per cercare di raggiungere il confine statunitense. In mano portano cartelli e manifesti che recitano «Veniamo in pace» o «Joe Biden è per tutti». La folla procede spedita con l’unico obiettivo di varcare il confine. Le immagini mostrano come i migranti siano riusciti anche a superare un posto di blocco istituito dalle forze dell’ordine messicane. Secondo le fonti si tratta di 2-4 mila persone, prevalentemente provenienti da Honduras, El Salvador e Guatemala.

