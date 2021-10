Coronavirus, 3.725 contagi in un giorno: il tasso di positività sale allo 0,9%. 24 i decessi

I nuovi positivi si registrano a fronte di 403.715 tamponi eseguiti nell’ultima giornata. Ieri erano stati 491.574. Sono 18 le persone entrate in terapia intensiva in 24 ore

Il bollettino del 24 ottobre 2021

Il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Italia diminuisce. Secondo il bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si registrano 3.725 nuovi contagi, un dato in calo rispetto ai 3.908 di ieri. Anche sul fronte dei decessi la curva appare in discesa: sono 24 le nuove vittime legate al virus nell’ultima giornata contro i 39 morti segnalati ieri. Per un totale di decessi da inizio pandemia arrivato a quota 131.826.

La situazione negli ospedali

Gli ingressi giornalieri nei reparti di rianimazione oggi, 24 ottobre, sono 18. Un numero in leggero calo rispetto alle 20 persone entrate nella giornata di ieri. Il totale dei pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 341 (ieri 338). Nei reparti di area non critica si contano attualmente 2.473 ospedalizzati, un numero in aumento rispetto ai 2.455 del monitoraggio di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono oggi 71.961 (ieri 71.223, due giorni fa 70.943).

Tamponi e tasso di positività

Il dato dei nuovi positivi è registrato alla luce di 403.715 nuovi tamponi elaborati. L’attività di tracciamento è in calo rispetto a ieri, quando i test eseguiti erano stati 491.574. Il totale di tamponi effettuati dall’inizio del monitoraggio viaggia oltre quota 100 milioni: oggi il totale di test molecolari e antigenici rapidi è pari a 100.049.089. Dopo due giorni di stabilità allo 0,8%, il tasso di positività delle ultime 24 ore cresce allo 0,9% (+0,1%).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

