Corteo No Green pass a Milano, un arresto e 83 denunce: 9 per apologia di fascismo

Nel quattordicesimo sabato consecutivo di proteste a Milano contro l’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori, le forze dell’ordine hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino egiziano di 22 anni, già colpito da ordine di allontanamento dal territorio nazionale e con diversi precedenti a carico. Il giovane è stato bloccato dalla Digos e della squadra mobile quando un gruppo di manifestanti ha tentato di raggiungere la sede della Cgil. Ma non solo. Dalla procura di Milano sono partite complessivamente 83 denunce per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico ufficio e violenza privata. Ci sono poi nove esponenti della Comunità Militante dei Dodici Raggi (Do.Ra), coinvolta in un’inchiesta per tentata ricostruzione del Partito Fascista, che sono stati denunciati per apologia del fascismo, manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico ufficio e violenza privata. Ma le indagini proseguono. Al momento, sono state identificate altre 40 persone che durante il corteo hanno avuto comportamenti violenti e creato forti disagi in centro. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti, che nelle prossime ore decideranno se procedere con denuncia o meno.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Leggi anche: