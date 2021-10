La dottoressa aggredita a testate dai No Green pass perché parlava di vaccini

Una dottoressa è stata aggredita sulla banchina della metro San Paolo dopo una lite con i manifestanti No Green pass a Roma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia la medica viaggiava su un vagone della metro con sei manifestanti No Green pass di ritorno dal sit-in al Circo Massimo. Quando la donna è intervenuta in una discussione su vaccini e Certificazione Verde Covid-19 è partita la lite. Quando il gruppo è sceso sulla banchina la dottoressa è stata colpita con una testata. Soccorsa dagli addetti della metro, la donna è stata portata all’ospedale Cto in codice verde. Gli agenti del commissariato Colombo hanno preso le immagini delle telecamere Atac per identificare gli autori dell’aggressione.

