Migranti, gommone con a bordo 68 persone in difficoltà nella zona Sar maltese. A bordo anche bambini

Un gommone con a bordo 68 persone, tra cui molti bambini e bambine, è in difficoltà nel Mediterraneo centrale, al largo della Libia, nella zona di ricerca e soccorso maltese: ha problemi col motore, si sta sgonfiando e sta imbarcando acqua, il mare è agitato e c’è un forte vento. Le autorità sarebbero state allertate da ore, ma nessun intervento sarebbe ancora in corso. A darne notizia è Alarm Phone su Twitter. «Chiediamo alle autorità europee di rispettare il loro dovere di soccorso!», twitta l’hotline di supporto ai migranti in traversata.

Nuove missioni per le Ong

Sea Eye 4

Intanto la nave di salvataggio Sea Eye 4 è partita ieri per la sua terza missione di salvataggio. A bordo anche una dottoressa della ong German Doctors, Daniela Klein, già parte dell’equipaggio nella precedente missione. «Mentre a Berlino si negozia la formazione di un nuovo governo federale tedesco, le organizzazioni civili di soccorso marittimo nel Mediterraneo continuano a lottare per ogni singola vita umana», si legge nella nota della ong che dà notizia della nuova missione. «I passati governi federali tedeschi hanno usato il Mediterraneo come arma nella loro politica isolazionista e hanno lasciato annegare le persone per impedire loro di raggiungere le coste dell’Ue. Molte migliaia di persone sono state rimpatriate con la forza in Libia, un paese di guerra civile, e nei suoi campi di tortura dalla guardia costiera libica. Insieme a AlarmPhone, Borderline Europe, Resqship, Sea-Watch e Seebrücke, Sea-Eye chiede al futuro governo federale tedesco di fermare finalmente questa politica crudele».

La richiesta, mentre in Europa si parla di muri contro i migranti, è quella di un “safe passage”, corridoi sicuri e legali verso l’Europa, in questo caso verso la Germania, ma anche quella del ritorno di un programma di salvataggio in mare non militare dell’Unione europea nella rotta migratoria più pericolosa e mortale al mondo, quella del Mediterraneo centrale. «Poiché Frontex è responsabile di numerose violazioni dei diritti umani come respingimenti e abbandono dei rifugiati in mare, la Germania deve insistere affinché l’agenzia per la protezione delle frontiere venga abolita», dicono da Sea Eye. E «la Germania deve assumere un ruolo guida nell’accoglienza dei rifugiati e sostenere l’abolizione del principio del primo ingresso di Dublino».

«La gente congela, muore di fame e muore ai confini dell’Europa. Gli agenti di polizia e gli agenti di Frontex hanno picchiato persone indifese e le hanno abbandonate deliberatamente in mare», affonda Sophie Weidenhiller, portavoce di Sea-Eye. «La sofferenza e l’agonia di queste vittime sono inimmaginabili e sono state create dai politici dei paesi dell’UE con piena intenzione. Ecco perché chiediamo al futuro governo federale di abbandonare l’attuale politica migratoria, di ripensarla completamente e di rispettare finalmente i diritti umani di tutte le persone».

