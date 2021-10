Colpo di Stato in Sudan: i militari arrestano il premier Abdallah Hamdok

Alcuni militari non identificati avrebbero arrestato il primo ministro del Sudan Abdallah Hamdock. I media locale Al Hadath Tv riferisce che il premier è stato dichiarato agli arresti domiciliari, mentre la stessa sorte hanno subito i ministri dell’industria Ibrahim al-Sheikh e dell’informazione Hamza Baloul e a un consigliere di Hamdock (Faisal Mohammed Saleh). Ad aver preso il controllo del paese sarebbero militari fedeli al generale Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan. «L’accesso alle telecomunicazioni lo hanno limitato», fa sapere l’inviato di Jazeera da Khartum. «Quindi è molto difficile ottenere informazioni su cosa stia succedendo», conclude. Nel 2019 il presidente Omar Al-Bashir era stato cacciato da un’insurrezione armata.

Il golpe di Khartum

Secondo Al Jazeera in arresto sono finiti anche il portavoce del consiglio sovrano del Sudan Mohammed al-Fiky Suliman. E il governatore della Capitale Khartoum Ayman Khalid. Soltanto ieri le forze di sicurezza del premier avevano disperso con i lacrimogeni una manifestazione di filomilitari che chiedeva lo scioglimento del governo di transizione in sella dopo la cacciata di Al-Bashir. I manifestanti avevano bloccato ponti e strade di accesso a Khartum. Secondo l’agenzia di stampa Reuters l’esercito e le forze paramilitari sudanesi stanno limitando i movimenti dei civili. Alcuni manifestanti con la bandiera nazionale hanno bruciato pneumatici in diverse città. Un gruppo pro-democrazia ha invitato i sudanesi a scendere in strada per resistere al golpe.

Leggi anche: