Sileri: «Il Green pass? Sarà l’ultima cosa che verrà rimossa»

Il Green pass è destinato a restare ancora a lungo. Parola del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che oggi in un intervento a 24 Mattino su Radio 24 ha spiegato che sulle restrizioni «si va per gradi, per adesso non abbiamo ancora la capienza piena in diverse attività, c’è ancora la distanza, la mascherina e stiamo procedendo con le vaccinazioni e le terze dosi». «Il virus circola in maniera aggressiva in molti Paesi», ha sottolineato il sottosegretario che ritiene la Certificazione Verde Covid-19 non solo un «incentivo alla vaccinazione» ma anche un modo per «evitare nuovi contagi».

Secondo il sottosegretario «con la campagna vaccinale siamo vicini al 90 per cento, anche con l’obbligo non si andrebbe oltre. Non credo che mettendo l’obbligo vaccinale si guadagnino punti percentuali della vaccinazione. Si ottengono parlando con le persone e cercando di convincerle», ha spiegato. La mascherina al chiuso resterà fino a fine anno, mentre la variante Delta plus non preoccupa più di tanto secondo gli studi provenienti dal Regno Unito: «La transizione da pandemia a endemia accadrà anche in una parte del 2022. Le mascherine prima o poi le toglieremo ma non è una cosa da fare oggi, lo vedete da quello che sta succedendo in Gran Bretagna».

