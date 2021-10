Ddl Zan, Ostellari convoca una riunione per esaminare la «tagliola» di Lega e Fdi. Cinque Stelle e Leu non partecipano

L’incontro decisivo in Senato sul futuro del Ddl Zan ci sarà domani, 27 ottobre, ma già oggi potrebbero esserci delle novità. Alle 17 di oggi, 26 ottobre, è stata convocata dal senatore leghista Andrea Ostellari una riunione dei capigruppo per esaminare una richiesta di Lega e Fdi di non procedere all’esame degli articoli della legge. E che potrebbe essere votata a scrutinio segreto. Il deputato del Pd Alessandro Zan l’ha definita una tagliola, e ha chiesto alla Lega di ritirarla. «Altrimenti – ha detto – contraddicono la volontà di dialogo, altrimenti stanno bluffando». In queste ore Zan sta incontrando i gruppi parlamentari nel tentativo di avviare una mediazione sul testo del provvedimento, ma i problemi persistono. Ostellari, che è anche presidente della commissione Giustizia al Senato (e responsabile dei numerosi rinvii della calendarizzazione della legge), ha dichiarato: «Oggi pomeriggio ci riuniremo per verificare se c’è davvero spazio, come auspico, per una mediazione responsabile. Zan non abbia paura: la sede naturale del confronto è questa».

La posizione di Pd, M5s, Leu e gruppo Misto

Intanto M5s, Leu e il gruppo Misto hanno già fatto sapere che non parteciperanno. «Il presupposto indispensabile per un serio dialogo è quello di ritirare la cosiddetta tagliola della richiesta del non passaggio agli articoli – hanno scritto in una nota congiunta – dal momento che determinerebbe l’affossamento del provvedimento stesso». La presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi, intervenendo alla Direzione del Pd in corso al Nazareno, ha detto: «Oggi le forze che di fronte alle nostre aperture continuano a mantenere la tagliola, che farebbe morire il disegno di legge Zan, contraddicono la loro richiesta di dialogo. Ora siano coerenti con gli impegni e le promesse ed eliminino la tagliola che è l’elemento che priverebbe il paese di una legge che aspettiamo da più di 25 anni».

Immagine di copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI

