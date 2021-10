Ddl Zan affossato al Senato, l’esultanza dell’Aula dopo il via libera alla tagliola – Il video

Sono stati 154 i sì (131 i no e 2 gli astenuti) alla “tagliola” che ha, di fatto, affossato il ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia, oggi al Senato. Nel momento in cui è stata approvata la proposta – presentata da Lega e Fratelli d’Italia – di far saltare l’esame dei singoli articoli e bloccare così l’iter del testo, buona parte dell’aula ha esultato. Tra gli applausi dei presenti, anche qualche urla di protesta, come si sente in questo video.

Fonte video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev | Foto di ANSA/ETTORE FERRARI

