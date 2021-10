Ddl Zan, l’ora della verità: al Senato la discussione per salvare o affossare la legge. Fuori la protesta del Family Day

La minaccia di Elio Vito di Forza Italia: «Se Fi dovesse votare il non passaggio agli articoli del ddl Zan, una legge che contrasta proprio odio, discriminazioni e violenze, a malincuore, ma per coerenza, non potrei più mantenere l’incarico affidatomi da Berlusconi»

Il giorno della verità, per il disegno di legge che porta il nome di Alessandro Zan contro l’omotransfobia, Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, è arrivato. Il testo è in aula in Senato: alla fine della discussione generale cominciata alle 9.30 si passerà al voto, presumibilmente intorno a mezzogiorno, sul non passaggio all’esame degli articoli. Falliti nel frattempo tutti i tentativi di compromesso: incombe la minaccia della tagliola – detta anche ghigliottina – ovvero la procedura che in base al regolamento di palazzo Madama può essere usata per aggirare l’ostruzionismo in aula.

La discussione

«Fermiamoci, stiamo perdendo un’occasione che difficilmente tornerà», dice all’aula il senatore di Italia viva Giuseppe Cucca invitando tutti a proseguire il confronto. «Siamo a un passo dalla conclusione proviamo a riappropriarci della buona politica e restituire dignità ai nostri lavori. Se perdiamo questa occasione scriveremo una pagina buia di questo parlamento per esserci arroccati su posizioni politiche. Fermiamoci, il tempo lo abbiamo».

«Oggi si vuole cercare l’occasione per sbarazzarsi di una legge con un atto di violenza. La nostra richiesta è una sola: consentire che il Parlamento prosegua questa discussione. Noi abbiamo posto una sola condizione, ossia che non si può lasciare indietro nessuno: non può essere argomento della discussione scegliere chi tutelare e chi no. L’oggetto della discussione odierna invece è sbarazzarsi di una legge, per segnare forse qualche punto», dice in aula la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando.

La minaccia di Elio Vito (FI)

E i mal di pancia serpeggiano in tutte le forze politiche. «Il presidente Berlusconi mi ha onorato tempo fa della nomina a responsabile del dipartimento Difesa e sicurezza di Forza Italia», spiega Elio Vito rispetto all’ipotesi di affossamento del ddl Zan. «La cronaca di questi mesi, è purtroppo piena di episodi di violenza ai danni di persone Lgbt, picchiati perché camminavano mano nella mano, si baciavano, portavano una borsa arcobaleno. Per questo, se Fi dovesse votare il non passaggio agli articoli del ddl Zan, una legge che contrasta proprio odio, discriminazioni e violenze, a malincuore, ma per coerenza, non potrei più mantenere l’incarico affidatomi da Berlusconi».

Forza Italia voterà a favore della cosiddetta ‘tagliola’, proposta da Lega e Fratelli d’Italia per votare direttamente il ddl Zan, senza l’esame di articoli ed emendamenti, conferma all’Ansa il senatore forzista Andrea Cangini. «Lo faremo perché è una pretesa eccessiva dire: ‘Consegnami le armi e poi vediamo se dobbiamo fare un duello o un accordo’. Io dico: ‘Te le consegno quando sarà chiaro che faremo un accordo’», parlando dell’apertura del Pd per modifiche del testo. «La mia impressione è che Letta abbia finto di aprire una mediazione», ha aggiunto. FI voterà anche a favore di una eventuale richiesta di voto segreto sul provvedimento: «Ha un senso più che in altri casi, perché è davvero una questione di coscienza che è diventata iperpolitica”, dice. I senatori azzurri si sono confrontati stamane: “Anche chi è più favorevole alla norma così com’è, non ha espresso criticità rispetto al voto perché è diventata una questione politica e credo che faticherà a esprimersi in dissenso».

Le polemiche

«Spero che la presidente Casellati non conceda il voto segreto sulla cosiddetta tagliola, perché se il voto fosse palese» non ci sarebbero problemi, dice stamane Alessandro Zan ai microfoni di Radio anch’io su Radiouno Rai. Con voto segreto invece sarebbe violata «una prassi dell’ex presidente Grasso, che su questo tipo di procedura non ha mai concesso il voto segreto, perché è un voto procedurale non di merito». Se oggi in Senato passerà la tagliola «significa che la maggioranza del Senato ha deciso che quel testo non è il testo ideale e che quindi ci sarà la necessità fra sei mesi di riprendere un nuovo testo concordato», commenta dal canto suo il presidente della commissione Giustizia del Senato, il leghista Andrea Ostellari, sempre a Radio Anch’io.

«Noi voteremo il ddl Zan come sempre, peccato per la mancata intesa: siamo molto preoccupati che con il voto segreto la legge sia bocciata, sarebbe un disastro», affonda il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone a Radio 24. «Andare in Aula così al buio è un terno al lotto che mi sarei risparmiato , mi sarei aspettato coerenza tra le dichiarazioni di Letta di domenica sera, ricordo che aveva detto ‘lavoriamo all’intesa’, e l’atteggiamento di ieri delle forze che in teoria sostengono questa legge: non c’è stata la volontà di un passaggio nel merito del provvedimento. Quella di ieri si è rivelata solo un’operazione di facciata: non c’era intenzione di discutere nel merito degli articoli della legge, era solo un muro contro muro. Ed ora siamo fermi come prima. Rischiamo di continuare a non avere una legge che tutela le vittime di violenza omotransfobica. Ci sono partiti che non la vogliono. Bisogna vedere cosa faranno i singoli senatori con il voto segreto. Ci si assume grande responsabilità, speriamo bene».

La manifestazione davanti al Senato

Nel frattempo Francesco Urraro della Lega insieme a Massimo Gandolfini e il Family Day, ha manifestato davanti al Senato contro il ddl Zan, con cartelli dove si legge: Restiamo Liberi e NO alla legge liberticida – stop ddl Zan. Dal ddl, dice, «emerge l’insussistenza di alcun vuoto normativo oppure lacune che giustifichino l’urgenza di nuove previsioni». Nella foto c’è anche il senatore leghista Simone Pillon.

In copertina ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il risultato del voto sulle pregiudiziali durante la discussione in Senato sul ddl Zan, Roma, 13 luglio 2021.

