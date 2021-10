Trieste, Stefano Puzzer fonda un altro movimento: «Uniremo tutti i No Green pass della città»

Il portuale Stefano Puzzer, noto alle cronache per essere stato il portavoce delle proteste contro il Green pass a Trieste, fonda un nuovo movimento: «Gente come noi – Fvg». Esce, dunque, dal Coordinamento 15 ottobre, con il quale aveva organizzato le manifestazioni delle scorse settimane e che oggi, 27 ottobre, ha organizzato un altro corteo contro la certificazione verde. Il nuovo gruppo unirà «cittadini e lavoratori di Trieste, rappresentanti le diverse realtà lavorative della città», ha fatto sapere in una nota. «Attraverso questo gruppo – si legge – verrà dato seguito alla lotta comune finalizzata al raggiungimento degli obiettivi già specificati fino a oggi, ovvero abolizione del Green pass e dell’obbligo vaccinale per tutti i cittadini». Nel documento si sottolinea la distanza da ogni manifestazione violenta: «Solo resistenza pacifica, sì ad azioni che sono finalizzate a favorire la solidarietà, il dialogo e la reciproca comprensione tra cittadini, anche di pensiero diverso».

