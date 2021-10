No Green pass, a Trieste circa 7 mila in piazza Unità. «La gente come noi non molla mai» – Il video

Partiti da Piazza San Giacomo in 1.500, i manifestanti hanno continuato a sfilare per le vie del centro raccogliendo via via centinaia di adesioni. Tra i partecipanti anche Puzzer, Rossi e il movimento No vax “3V”

Tra cori e proteste, il corteo No Green Pass di Trieste, partito alle 17 di oggi pomeriggio da piazza San Giacomo, non ha fatto che aumentare raggiungendo il numero di 7 mila partecipanti questa sera. I 1.500 manifestanti iniziali si sono diretti verso piazza Unità d’Italia, senza fermarsi in piazza Venezia come previsto, raccogliendo per le vie del centro altri partecipanti alla protesta. «La gente come noi non molla mai» è il coro cantato dalla folla, diventato ormai uno dei motti delle proteste No Green pass. Sfilando per le vie principali di Trieste, il corteo è anche passato nei pressi del Varco 4 del Porto, dove si è concentrata la protesta nei giorni scorsi, senza però creare disagi. Tra i partecipanti alla manifestazione ci sono anche Stefano Puzzer del neo movimento “La gente come noi – FVG”, insieme ad alcuni portuali, e Ugo Rossi, leader del movimento No vax “3V”.

