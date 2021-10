G20, primo caso di positività al Covid: è una giornalista britannica

Alla vigilia dell’inizio ufficiale del G20 di Roma, è stato individuato il primo caso di Coronavirus. A risultare positiva sarebbe stata una giornalista britannica, arrivata in Italia per seguire il vertice. Il contagio della donna è stato individuato grazie alle operazioni di screening previste per accedere al media center del G20. La cittadina britannica risulterebbe vaccinata con un ciclo completo del farmaco di AstraZeneca. È stata subito portata in un Covid hotel allestito dalla Regione Lazio proprio per i casi di positività che si potrebbero riscontrare nella due giorni del vertice. Il piano sanitario preparato per il summit prevede anche la messa in campo di postazioni di soccorso fisse e ambulanze dedicate, tre centri tamponi, una tenda da decontaminazione e personale in assetto Nbcr, ovvero appartenente specializzato per emergenze nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche.

Leggi anche: